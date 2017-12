Che in campo ci siano uomini o donne, vince sempre la Juventus

A canzoni non si fan rivoluzioni, ma ad hashtag sì e pure in men che non si dica. Due settimane fa il popolo del # ha richiesto che la partita della Nazionale femminile venisse trasmessa in tv, per sacrosanta equità e pure (soprattutto?) per risollevare l’animo degli italiani sbattuti fuori dal mondiale per colpa dei maschi. Niente, non c’è stato verso. D’altronde, gli italiani non si risollevano con poco: il Censis dice che il paese si è ripreso eppure noi siamo più incazzati e attapirati di prima. Torniamo al calcio, che è meglio. Una settimana dopo la vittoria delle Azzurre contro il Portogallo, e cioè domenica scorsa, RaiSport ha portato nelle case di tutti la prima di 16 partite del campionato di serie A femminile che vedremo al sabato o alla domenica (proprio come ai tempi di Rita Pavone, che beltà!). Siccome nelle rivoluzioni l’origine e il ripristino sono la meta e il succo è che la storia si ripete, non solo si è scelto di partire con la Juve (contro il Brescia), ma le juventine hanno pure vinto. Quattro a zero. Come fossero juventini. Brave, belle, zebre, impetuose, niente da obiettare, figuriamoci. Nessuno pretende (ma tutti un po’ lo sognano) che, quando arrivano le ragazze, l’Acitrezza faccia il triplete. Il talento si compra e la Juve ha i soldi (in squadra hanno mezza Nazionale, non sarà mica un caso) e va bene. Però, almeno ogni tanto, almeno all’inizio, magari per sbaglio, per distrazione, per matriarcato, non potreste darci l’illusione che il calcio italiano non sia invariabilmente juvelineare? Ora che abbiamo finalmente capito che non è patrilineare, si può fare quest’ulteriore sforzo? Oppure ci dobbiamo rassegnare al fatto che pure a noia e prevedibilità sono dovute delle quote di parità? Ah, parità maledetta, #finoallafine ci hai fregati tutti.