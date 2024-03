Così Aponte scommette sulla rinascita di Genova. Tutte le partite oltre l'acquisto del Secolo XIX

Forse anche Gianluigi Aponte aveva “quell’espressione un po’ così prima di andare a Genova”, forse anche per lui la città della Lanterna accende nuove fiamme, come per Paolo Conte. Una volta l’armatore aveva confessato che Achille Lauro era il suo mito di gioventù. Ora che, giunto alla bella età di 83 anni, si compra lo storico giornale genovese, vuole emulare in terra ligure ’O Comandante, suo compaesano sorrentino? I tempi sono cambiati, le ambizioni si sono fatte più grandi, le passioni restano le stesse. Il quotidiano è il Secolo XIX (Lauro aveva il napoletano Roma) e Genova diventa il quartier generale per le operazioni nella penisola. Aponte parla quattro lingue (Lauro spiccicava male l’italiano), è legato alle sue origini però ormai da mezzo secolo pensa e agisce da cosmopolita. Per lungo tempo si è tenuto in disparte, gli avevano offerto di comprare la squadra del Napoli, si è limitato a sponsorizzarla per evitare passioni insane e avventure dispendiose (De Laurentiis avrebbe dovuto imitarlo). Adesso ha invertito la rotta, così un nuovo protagonista entra negli affari e nella vita della penisola. Non torneranno certo i tempi del partito monarchico-populista che negli anni 50 aveva in mano la città partenopea e ai cittadini più poveri, secondo la leggenda, dava la scarpa sinistra prima del voto e la destra se i risultati erano soddisfacenti. Finora Aponte non ha mai mostrato ambizioni politiche. Appartato nella elegante e tranquilla Ginevra, è diventato il numero due nella classifica dei ricconi svizzeri, eppure fuori dai confini pochi sapevano che aspetto avesse. Le sue navi con l’acronimo Msc solcano i sette mari, Mediterraneo compreso, ma lui ha sempre tenuto il timone ai piedi delle Alpi. Lauro dal suo quartier generale guardava il golfo di Napoli fino a Capri. Aristotele Onassis controllava con un colpo d’occhio quel che accadeva al Pireo. Gli uffici di Aponte in un quartiere residenziale di Ginevra vedono il Rodano uscire placido dal lago Lemano mentre in alto il sole si riflette nel ghiacciaio del Monte Bianco.

