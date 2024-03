Il capo di Msc compra da Gedi il Secolo XIX: un altro passo nell'establishment italiano

E’ caduta un’altra foglia dalla Gedi di John Elkann. La società editrice ha ceduto anche il Secolo XIX dopo aver venduto i quotidiani locali del nord-est e del centro Italia (sono rimasti solo la Provincia Pavese e la Sentinella del Canavese). Come nei carciofi (che del resto sono di stagione) è rimasto solo il cuore: la Repubblica e la Stampa, oltre ai tre canali radiofonici Radio Capital, Radio Deejay e Radio m2o, in attesa, dicono i maligni, che trovino un acquirente. La sorte dello storico quotidiano genovese fondato nel 1886 e posseduto per oltre un secolo dai Perrone, era da tempo in bilico, quindi la notizia non sorprende. La vera novità riguarda il compratore, cioè la Msc di Gianluigi Aponte che sta investendo molto in Italia: dopo Italo, le compagnie di trasporto merci su rotaia e su gomma, i traghetti del Golfo di Napoli, mentre la proposta di entrare in Ita Airways con la Lufthansa è caduta, ma forse solo per il momento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE