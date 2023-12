Il manierista sconosciuto. In mostra alla Galleria dell'Accademia 

Chissà se c’è del vero nella leggenda secondo cui il gran Vasari, eccelso nel suo tempo e per molto tempo a venire come gran catalogatore d’artisti, anzi biografo stesso dell’Arte, vivesse anche di più umane gelosie o preferenze. E se dunque l’assenza dall’indice generale delle sue Vite di un capitoletto, almeno, dedicato a Pier Francesco Foschi, pittore di chiara fama e che non mancò mai nelle più importanti committenze fiorentine della prima metà del Cinquecento (i Medici, i Pucci, i Torrigiani) fosse dovuta a un qualche fatto personale. A un po’ di invidia, magari, per l’incarico prestigioso che aveva ricevuto in uno dei più importanti cantieri religiosi fiorentini, la chiesa di Santo Spirito in Oltrarno, capolavoro di Brunelleschi in cui misero le mani in molti, da Filippo Lippi al Perugino. Pier Francesco di Jacopo di Sandro, poiché il padre pittore era stato allievo di Sandro Botticelli, aveva avuto la commissione di tre grandi pale d’altare, realizzate tra il 1540 e il 1545: quella dell’Immacolata Concezione, la splendida Resurrezione ora in mostra alla Galleria dell’Accademia, e un capolavoro di intensità e leggerezza alla maniera di Pontormo e di Rosso Fiorentino come la Trasfigurazione, splendente di restauro appena ultimato ma che dalla chiesa d’Oltrarno non è stata spostata. Ma sono appunto le uniche sue opere che Vasari si degna di segnalare. Solo dicerie, ovvio, ma di invidie e ripicche è piena la storia del Rinascimento, del resto Vasari liquidò Perugino come un mestierante che “faceva cose per guadagnare”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE