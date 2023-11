Venezia, o cara. Il fascino del retropalco della Fenice e il modello di sviluppo sostenibile che serve

Venezia. La città che galleggia a filo d’acqua. Per altri la città che sprofonda nell’acqua. La città che sembra impossibile possa esistere, fuori da ogni logica urbana ed edilizia: marmi splendenti in mezzo al salso lagunare, tra il fango e le maree che tutto rendono instabile. Una città in equilibrio liquido, inventata artificialmente fin dalle sue fondamenta, sostenute da una foresta di alberi piantati uno accanto all’altro, tirati giù dal bosco del Cansiglio per finire sotto ai piedi di chi cammina tra calli, campielli, salizade. Un labirinto affascinante; per altri un labirinto insopportabile soffocante di turisti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE