Il tesoro prezioso che risiede nel silenzio

In base alla testimonianza dei contemporanei pare che la prima cosa che Socrate insegnava ai suoi allievi fosse il tacere. Era la condizione necessaria per l’ascolto di sé stessi, per quel permanente dialogo interiore, quello sguardo introspettivo che può condurre l’uomo alla scoperta di sé. Ne diede un esempio quando, come racconta l’allievo Alcibiade, alla vigilia della spedizione di Potidea egli rimase immobile nell’accampamento, dalla mattina fino all’aurora seguente, a meditare. L’intuizione che nel silenzio risieda un tesoro prezioso attraversa la storia e trova molteplici espressioni nel mondo antico, riflettendosi nelle parole di Pitagora che ai discepoli diceva “Impara a tacere; lascia che la tua mente, quieta, ascolti ed impari”, così come nella incisiva raccomandazione di Sofocle: “Fanciullo, taci: il silenzio è pieno di cose belle”. In un contesto dominato dal rumore, nel quale la chiacchiera sovrasta la parola, la confusione mediatica indebolisce il pensiero riflessivo, la dimensione funzionale sostituisce quella contemplativa, la superficialità imperversa in televisione e sui social, ecco che le parole di una studentessa divengono rappresentative di un’epoca: “Prof, io ho paura del silenzio”. Avevo chiesto alla classe un silenzio più attento del solito, ma questa ammissione di disarmante candore poneva già di per sé le basi per un dialogo inaspettato. Più tardi, in un libro dell’esploratore Erling Kagge (Il silenzio, Einaudi, 2017) avrei trovato il resoconto di uno studio che evidenziava il grande disagio – in alcuni casi insostenibile – manifestato da persone lasciate sole, in una stanza, per pochi minuti: “Quando si è in silenzio e si è da soli si diventa irrequieti”, osserva l’autore, rimarcando ciò che, già quattro secoli prima, sintetizzava Blaise Pascal: “Tutta l’infelicità dell’uomo deriva della sua incapacità di starsene nella sua stanza da solo”. L’horror vacui che l’uomo contemporaneo fatica ad affrontare, porta socchiusa su un’interiorità poco frequentata, trova una soluzione analgesica nella cultura del rumore, nella città stracolma di voci, fretta, confusione. E’ il turbamento a cui accenna in un suo scritto Franco Loi (Il silenzio, Mimesis, 2012), quando riporta la semplice ma significativa confidenza fattagli dal gestore di un albergo immerso nella campagna: “Sa, molte persone se ne vanno appena s’accorgono del silenzio che le attornia”.

