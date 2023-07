Il segreto di Lourdes, che resiste in silenzio alla secolarizzazione

La Madonna non è una postina che recapita messaggi su richiesta, ha detto il Papa, figurarsi se trascorre le sue giornate a moltiplicare conigli, gnocchi in pentola e pizza nel forno. La pausa estiva, Deo gratias è il proprio il caso di dire, ha fatto calare il velo sui talk-show mattutini e pomeridiani che per mesi hanno dato spazio alla storia delle presunte apparizioni di Trevignano, sulle sponde del lago di Bracciano, dove la Vergine non solo si sarebbe manifestata alla supposta veggente Gisella, ma avrebbe anche copiato il suo Unico figlio, decidendo dopo duemila anni di prendere spunto dalla moltiplicazione dei pani e dei pesci per soddisfare l’appetito degli amici della “prescelta” lì convenuti per la cena.

