A Trevignano con Gisella Cardia, la veggente: "Ho la Madonna dalla mia parte"

Al raduno dei fedeli nel comune alle porte di Roma la sedicente veggente si difende nonostante le evidenze che smontano il "miracolo". "Le apparizioni della Madonna? Lasciamo decidere alla commissione", dice un parroco

"La mia fede mi fa star bene. Perché io ho la Madonna dalla mia parte. In questi giorni mi avete dipinta come un mostro, che sono Satana in persona, che sono una che scappa. Mi avete detto di tutto", protesta Gisella Cardia, la sedicente veggente di Trevignano Romano, rivolgendosi ai giornalisti in occasione del raduno dei fedeli organizzato dalla veggente ogni terzo giorno del mese. Un centinaio i fedeli e tantissimi curiosi si sono radunati sulla collina di via Campo delle rose, nel comune alle porte di Roma, dove Cardia sostiene avvengano le apparizioni della Madonna.

"Ho visto tanti servizi in televisione che mi sono detta andiamo a vedere, visto che sto vicina", dice una signora accorsa ad assistere all'apparizione. "Non è che credo, sto studiando varie apparizioni e sto trovando delle congruenze", racconta un'altra donna ai giornalisti. Un esempio? "Be', il messaggio che parlava del virus che sarebbe venuto dalla Cina", conclude.

"Sono venuto qui perché invitato da ex fedeli per evitare disordini. L'unico dato positivo è che vedo persone che recitano il rosario. Le apparizioni le lasciamo alla commissione. Mi auguro al più presto perché tutto questo sta portando scompiglio nelle famiglie", dice un parroco, don Patrizio Coppola.