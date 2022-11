Un altro terremoto nella Chiesa francese

Il presidente della Conferenza episcopale francese, mons. Eric Moulins-Beaufort, parla da Lourdes dove da una settimana sono riuniti i vescovi locali. Alla stampa conferma che undici vescovi, alcuni emeriti, sono implicati in casi di violenze sessuali. Tra di essi, anche il cardinale Jean-Pierre Ricard, arcivescovo emerito di Bordeaux che ha ammesso tutto con un comunicato: “Oggi, quando la Chiesa in Francia ha voluto ascoltare le vittime e agire nella verità, ho deciso di non nascondere più la mia situazione e di mettermi a disposizione della giustizia tanto sul piano della società quanto su quello della Chiesa. Questo approccio è difficile. Ma prima c’è la sofferenza vissuta dalle vittime e il riconoscimento degli atti commessi, senza voler nascondere la mia responsabilità”.

