La signora degli oceani, tornano i saggi di Rachel Carson

"Avrei potuto dire con Emily Dickinson: non ho mai visto una brughiera, non ho mai visto il mare. Eppure so com’è fatta l’erica, e come è fatta un’onda”. Rachel Louise Carson nasce il 27 maggio 1907 vicino a Springdale, Pennsylvania. Cresce in una fattoria e ascoltando i racconti e le letture della madre Maria Frazier sviluppa un interesse precoce per la scrittura. A otto anni inizia a scrivere storie. Due anni dopo Rachel riceve un premio da una rivista per un racconto in cui rielabora l’esperienza del fratello come pilota militare. Nel 1932 ottiene un Master in zoologia alla Johns Hopkins University. Cresciuta senza aver mai visto prima il mare, decide di specializzarsi in biologia marina. Al termine degli studi trova un impiego in agenzie federali che si occupano di pesca e ricerca marina, e qui inizia a scrivere opuscoli e copioni radiofonici. Si trova però presto obbligata a sostenere l’intera famiglia: la madre rimasta vedova, le due figlie della sorella morta, la nipote gravemente ammalata di diabete. Quando questa muore lasciando un figlio illegittimo, Rachel lo adotta. Per integrare i guadagni, oltre che per passione, scrive articoli e saggi, spesso firmandoli solo con le iniziali per il timore di non essere presa in considerazione. La svolta nella sua vita e nella sua scrittura avviene quando sale – ed è la prima donna a riuscirci – a bordo della nave di ricerca Albatros III.

