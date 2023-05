“Quella sul clima è pseudoscienza giornalistica”, dice il premio Nobel per la fisica Clauser

Secondo uno dei maggiori esperti di meccanica quantistica al mondo, appena entrato a far parte della “coalizione CO2” americana, "non c'è nessuna crisi climatica" in atto. Un altro duro colpo per i catastrofisti

Nel 1992 uscì un appello di cinquecento scienziati, tra cui sessantadue premi Nobel, contro l’“ecologismo irrazionale” che si fa religione. Vi aderirono Manfred Eigen (Nobel per la Chimica) e Jean-Marie Lehn (Nobel per la Chimica), Philip Anderson (Nobel per la Fisica) e Christian B. Anfinsen (Nobel per la Chimica), e i Nobel per la Medicina Julius Axelrod e Baruj Benacerraf. “Riteniamo irresponsabile manipolare l’opinione pubblica e attizzare il timore di un’imminente catastrofe climatica tra la popolazione”, scrissero i luminari, fra cui Rita Levi Montalcini. Da allora si sono registrate poche voci di dissenso nel mondo dei Nobel sulle questioni climatiche.