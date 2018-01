Abbiamo chiesto ai più grandi manager italiani quali libri consigliano

Meno della metà dei residenti in Italia ha l’abitudine di leggere libri. L’Istat ha concluso l’anno passato con un’indagine choc a riguardo: il 60 per cento circa degli italiani non legge libri, e negli ultimi sei anni si sono persi 3 milioni e 300 mila lettori; il problema è particolarmente serio tra i più giovani. E la statistica non è clemente nemmeno con la classe dirigente. Sempre in viaggio per il mondo e impegnati in incontri snervanti, dove capita che a tavoli vertiginosi siano sedute persone che rappresentano interessi miliardari, non dev’essere agevole immergersi in una lettura che non sia un bilancio o un contratto. Secondo dati della Associazione italiana editori, il 43 per cento della categoria “dirigenti, imprenditori, liberi professionisti, quadri direttivi” non legge nemmeno un libro all’anno. Abbiamo chiesto a venti manager quali libri hanno portato con loro durante le vacanze natalizie o che consigliano ai nostri lettori (oppure ai loro colleghi). L’impressione è che in momenti di tranquillità la lettura non sia affatto sgradita e nemmeno completamente assorbita da saggi economico-finanziari. Romanzi e poesie non mancano. Eccoli.

I consigli di lettura di Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Société Générale

I consigli di lettura di Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb

I consigli di lettura di Stefano Cao, ceo di Saipem

I consigli di lettura di Antonio Catricalà, residente di Adr (Aeroporti di Roma)

I consigli di lettura di Arnaud Roy de Puyfontaine, presidente di Telecom Italia e ceo di Vivendi

I consigli di lettura di Giovanni Fantasia, amministratore delegato di Nielsen Italia

I consigli di lettura di Gabriele Galateri di Genola, presidente di Assicurazioni Generali

I consigli d lettura di Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo

I consigli di lettura di Fabio Innocenzi, amministratore delegato di Ubs Italia

I consigli di lettura di Antonella Mansi, vicepresidente per l’Organizzazione di Confindustria

I consigli di lettura di Victor Massiah, consigliere delegato di Ubi Banca

I consigli di lettura di Jean Pierre Mustier, amministratore delegato Unicredit

I consigli di lettura di Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria

I consigli di lettura di Corrado Passera, ex ministro dello Sviluppo economico e già amministratore delegato di Intesa Sanpaolo

I consigli di lettura di Francesco Pugliese, amministratore delegato e direttore generale Conad

I consigli di lettura di Luigi Roth, presidente di Equita Sim e Alba Leasing

I consigli di lettura di Paolo Scaroni, vicepresidente Rothschild

I consigli di lettura di Francesco Starace, amministratore delegato Enel

I consigli di lettura di Marco Tronchetti Provera, presidente e amministratore delegato Pirelli

I consigli di lettura di Guido Roberto Vitale, presidente di Vitale & Co.

A cura di Alberto Brambilla e con la collaborazione di Micol Flammini