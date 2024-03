Che spasso il doppio senso del voto in Abruzzo per il centrosinistra

Al direttore - E’ di nuovo cambiato il vento? L’onda non era lunga ma corta? Quando si smetterà a sinistra di ricorrere a formule consolatorie (tra l’altro portano sfortuna) che durano lo spazio di un mattino nel succedersi convulso degli eventi politici in Italia? Delle elezioni in Abruzzo ricorderei che escono ridimensionati gli estremisti parolai: sia Conte che Salvini arretrano fragorosamente rispetto alle precedenti elezioni regionali mentre il Pd e FI migliorano le posizioni. A ben vedere, era accaduto anche nel voto sardo. Potrebbe essere, uso il condizionale, il segno di una positiva tendenza? Si vedrà. Infine, c’è da augurarsi che il Pd si renda conto che la sfida con la destra che governa l’Italia comporta un lavoro di lunga lena nella società italiana e avverta la necessità di dotarsi di una convincente base culturale e programmatica. Questione decisiva per costruire una alternativa politica alla destra.

Umberto Ranieri

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE