Una verità importante di Molinari sui giornali e i loro editori

Al direttore - Intervistato da Repubblica, il giudice Piergiorgio Morosini, che da gup rinviò a giudizio Mori, De Donno, Subranni, Dell’Utri e Mancino nel processo sulla fantomatica “trattativa” stato-mafia ha affermato che “una pianta organica inadeguata in un tribunale come quello di Palermo rischia alla lunga di tradursi in un involontario favore a Cosa nostra”. Può darsi! Così com’è possibile che lo stesso accada se pezzi di quella pianta organica vengono sacrificati per seguire, per anni, inutili processi. O no?

Luca Rocca

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE