Per i territori di Israele e di Kyiv, per fortuna c'è un Biden perfetto

Al direttore - Non capisco perché Zelensky sia considerato un provocatore quando rivendica la Crimea e il Donbas alla sovranità dell’Ucraina (ai sensi del Memorandum di Budapest del 1994). Israele al contrario viene invitato dall’Onu e da gran parte della comunità internazionale a lasciare i territori conquistati in due guerre in cui era in gioco la sua stessa esistenza.

Giuliano Cazzola

