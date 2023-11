Essere neutrali su Israele significa non capire chi è l'aggredito e chi è l'aggressore

Al direttore - Stimato direttore, nell’ambito del dibattito in corso sul tema delle riforme costituzionali, Ella sostiene che la proposta di riforma della Meloni e alleati di maggioranza per introdurre il premierato elettivo nel nostro ordinamento istituzionale – quantunque sia imperfetta e un pasticcio – potrebbe essere migliorata e resa accettabile purché in Parlamento siano accolte due modifiche sostanziali: il doppio turno per l’elezione diretta del premier e il limite di due mandati consecutivi per il medesimo primo ministro eletto (Cerasa, il Foglio 9/11). Al di là del merito e del potenziale migliorativo effettivo delle integrazioni alla riforma da Ella consigliate e auspicate, le chiedo: esistono le condizioni politiche perché il Parlamento possa modificare il testo di riforma del governo? Mi permetta la franchezza: personalmente credo che dette condizioni non sussistano per tentare di giungere ad una soluzione condivisa di riforma della Costituzione. Se prendiamo in esame il quadro politico a oggi, difatti, non possono sfuggire alcuni fattori oggettivi: a) il governo è il primo attore protagonista che sa bene che la riforma costituzionale presentata è il risultato di un compromesso pasticciato al ribasso tra le componenti della propria maggioranza, concepito per rendere impossibile e molto rischioso per il governo ogni tentativo di apertura a modifiche migliorative in Parlamento; b) la sinistra Pd (Schlein) e M5s (Conte) ha assunto subito sull’intera questione una posizione barricadiera al grido di “non si tocca la Costituzione più bella del mondo”; c) Italia viva che, fallito il progetto del Terzo polo, agita propagandisticamente il proprio appoggio all’idea dell’elezione diretta del premier indicata dalla Meloni, dando l’impressione di essere mossa più da ragioni esclusivamente politico-partitiche che da genuini propositi sistemici per per una riforma istituzionale condivisa; d) l’invito rivolto alle forze di maggioranza e di opposizione dalle componenti politiche riformiste presenti nel Pd e da Azione – perché nel confronto in Parlamento siano quanto meno presi in esame alcuni punti del modello tedesco di Cancellierato che potrebbero rendere più equilibrato il testo di riforma del governo e soprattutto allargarne il consenso – sembra destinato a cadere nel vuoto per le ragioni politiche suddette. Conclusione: per l’ennesima volta, temo che il paese rischi di non avere alcuna riforma costituzionale. Sono troppo pessimista?

Alberto Bianchi

