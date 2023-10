Grazie a chi c'era all'arco di Tito, per ricordare che Israele siamo noi

Al direttore - Caro Cerasa. Grazie per l’organizzazione all’arco di Tito in sostegno a Israele, è stato emozionante. Io sono un agnostico cristiano ed ex comunista (come l’ex direttore mi pare), e martedì sera mi sono sentito parte di una grande famiglia che non ha colore politico ma una grande rettitudine culturale, quella dell’occidente liberale. Ho applaudito commosso all’intervento di Pierluigi Battista, di Matteo Renzi, e ovviamente quello dei giornalisti del Foglio (l’elefantino super). Ma sopratutto ho applaudito persone che sono lontanissime dal mio credo politico, e l’ho fatto con piacere, perché ci sono momenti in cui le divisioni non esistono. Ancora grazie.

Enrico Cerchione

