Il disordine modello Liz Truss è meglio dell'ordine di Xi Jinping

Al direttore - “I pacifisti in larga parte, o appartengono a oscure sette religiose o sono semplicemente dei filantropi che rifiutano di accettare la vita com’è e non vanno al di là di questo punto. Eppure c’è una minoranza di intellettuali pacifisti le cui vere – sebbene inconfessate – motivazioni sono l’odio per la democrazia occidentale e l’ammirazione del totalitarismo”. (George Orwell, “Appunti sul nazionalismo”, 1945).

Michele Magno

