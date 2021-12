Non vanifichiamo le riforme di Draghi. Una buona idea di Crisanti

Chi ha scritto al direttore Claudio Cerasa

Al direttore - Inutile pensar male, Giuseppe Graviano sull’Espresso è stato un dono inatteso senz’altro ascrivibile al clima natalizio. Ora manca solo che si compia il miracolo di un Massimo Ciancimino sul Fatto quotidiano e ci siamo: come d’incanto i franchi tiratori del centrodestra aggiusteranno la mira, i garantisti del centrosinistra prenderanno coraggio, i transfughi del Gruppo misto troveranno un senso e tutti insieme voteranno Silvio Berlusconi presidente della Repubblica non resistendo al gusto di vederlo presiedere il Csm.

Andrea Cangini, senatore di Forza Italia

La foto del Cav. appesa sul muro negli uffici di ogni magistrato italiano: che sballo!

Al direttore - Davvero un “pazzo girotondo” quello tra ministri e governatori, a cui avete chiesto un libro letto da consigliare. Di 25, non uno che abbia indicato il libro dell’anno, “Crossroads” di Jonathan Franzen. E allora: tutti giù per terra! Un caro saluto.

Franco Debenedetti

Irresistibile Brunetta che consiglia “Sex and The City”. Si auspica visione obbligatoria per tutti nel primo Consiglio dei ministri che guiderà Brunetta (ooops) qualora Draghi dovesse andare al Quirinale (ieri finalmente lo ha auspicato anche il Financial Times, con un commento per una volta azzeccato da parte di Bill Emmott: “La priorità dell’Italia è garantire che le riforme avviate da Draghi come primo ministro non vadano in fumo nei prossimi sette anni”). Cheers.



Al direttore - Caro Cerasa, sabato scorso, nel commentare l’incredibile sentenza con cui un giudice ha reintegrato in servizio un’infermiera non vaccinata viene richiamato l’art. 101 della Costituzione che recita: “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Probabilmente l’estensore dell’articolo non si è ancora reso conto che frequentemente nel nostro paese i giudici, grazie anche al principio di irresponsabilità che caratterizza la loro attività, sono la legge.

Pietro Volpi

Al direttore - C’è una proposta non male lanciata ieri dal professor Crisanti: mettiamo tutti la mascherina FFP2 per tre settimane su bus, metro, cinema, teatri, che “ha l’effetto di un lockdown”. Mi sembra una buona idea, sperando che basti.

Luca Martelli

Facciamolo.



Al direttore - Manca una settimana a Natale. Roma Capitale ora è stata ripulita dalla sporcizia lasciata in eredità dalla sindaca Raggi.

Francesco Pini

Da oggi, fino a Natale, piccolo countdown sulla prima pagina del Foglio.