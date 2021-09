Non perdere per strada Draghi da qui a 7 anni. Aridatece Azzolina!

Al direttore - Il Foglio ha già dato un ampio e dettagliato resoconto della balbettante azione sindacale sulla questione del green pass (aggiungerei anche quella della proroga dei licenziamenti). Detto questo e ricordato che il Landini Maurizio, attuale segretario della Cgil, conquistò notorietà e fama di duro e puro perché accordi e contratti, belli o brutti che fossero, lui non li firmava subito ma li firmava dopo, con calma e soprattutto dopo aver messo in campo tutto l’armamentario morettiano del “mi si nota di più se vado o non vado”; ecco, dunque, che la domanda sorge spontanea: Cisl e Uil per quanto tempo pensano di sopravviverne all’ombra?

Valerio Gironi

