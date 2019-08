Salvini, e dove lo trova un altro come Gigi? Chi sono i gonzi e chi i Gozi

Al direttore - Il tonno: ma mi lasciate solo per 38 giorni?

Giuseppe De Filippi

Al direttore - Lasciamo perdere l’idiotismo grillino, le sparate sovraniste di Salvini, possibile che Calenda si lasci andare a grossolane critiche a Gozi chiamato al ruolo di consulente del governo francese? Serve ricordare che uomini con una formazione di centro-sinistra collaborarono con il conservatore Nicolas Sarkozy facendo parte della commissione Attali con il compito di elaborare riforme per stimolare crescita e competitività della Francia? La Francia! Un paese amico e alleato. A raggiungere vette di stupidità non è Gozi vorrei dire a Calenda. Un minimo di serietà si imporrebbe.

Umberto Ranieri

Capisco il punto, ma una commissione non è un governo e un politico che ha lavorato per difendere l’interesse nazionale di un paese e che va a lavorare per difendere l’interesse nazionale di un altro paese dà al partito dei gonzi buoni argomenti per sfoderare armi di distrazione di massa.

Al direttore - Il vero motivo per cui Salvini non rompe con Di Maio? Andiamo al sodo: a Costituzione, regolamenti parlamentari, struttura dei corpi intermedi e struttura apicale della Pa, immutati, continueremo ad aeterno, a pestar l’acqua nel mortaio. Un governo vale l’altro. Nel 2011 andò come andò, per i motivi di cui sopra. Il progetto di Casaleggio senior, per una democrazia diretta, è la proposta alternativa a quei motivi. Cogitate pueri. Girarci intorno non risolve nulla.

Moreno Lupi

E poi, diciamolo, dove lo trova Salvini un altro come Di Maio?

Al direttore - Questa cosa che la destra, sulla riforma della giustizia, sarebbe la parte garantista della coalizione, ma ne vogliamo parlare?

Luca Martini

Quando ogni migrante diventa un criminale fino a prova contraria, quando ogni sospetto contro le ong diventa una prova fino a prova contraria, quando lo stato di diritto viene calpestato per aggredire gli avversari politici, quando un partito sceglie di votare sì a una legge che abolisce la prescrizione il garantismo automaticamente diventa uno spassoso gargarismo.

Al direttore - Sinora i giri di valzer, rispetto alla nascita di nuovi partiti, non sembrano portare idee. Io non so se il partito potenziale di centro potrà contare sul 10 o 15 per cento, ma in Italia l’elettorato moderato non ha punti di riferimento. In Francia le vicende del partito gollista con Fillon hanno visto l’arrivo di Macron: qui invece i politici moderati discettano, ma senza arrivare a un progetto, salvo litigare tra di loro.

Giovanni Attinà

Basterebbe avere partiti di opposizione all’altezza delle loro sfide. Ma fino a quando saranno i partiti di governo ad avere l’esclusiva su temi come immigrazione e tasse le opposizioni potranno raccogliere tutte le firme che vogliono contro Salvini ma Salvini inevitabilmente continuerà a trionfare.