Cosa manca alle Univeristà italiane?

Nella newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa, c'è uno spazio di dialogo e confronto con i nostri lettori iscritti all'università. Qui si dibatte di università e di cosa gli universitari cercano e che non hanno ancora trovato

Ne La Situa, la newsletter del direttore Claudio Cerasa (vi potete iscrivere qui), c'è uno spazio dedicato agli studenti universitari. Uno spazio di dialogo, di confronto, di dibattito, di visioni sul futuro.

Abbiamo chiesto agli studenti cosa cercano nelle università che ancora non avete trovato.

Abbiamo scelto questa risposta. Se volete rispondere a questa domanda o avete altri spunti di riflessione scrivete a [email protected]., massimo 2.000 battute, i migliori testi verranno pubblicati.





Ho sempre pensato che qualora facessi l’insegnante una delle prime cose che stabilirei con i miei alunni (ma forse il discorso sarebbe da fare più ai genitori) sarebbe questa: io do valore alle valutazioni, quindi non mi interessa che raggiungiate il 10 nella mia materia; un 6 stabilisce che avete competenze e conoscenze sufficienti, questo mi basta. Non ci aggradano i voti perché li abbiamo feticizzati come il traguardo verso cui tendere a scuola, ma considerarli una valutazione dei progressi o dello stato delle conoscenze degli alunni non è una violenza psicologica verso di loro. Anche negli annunci di offerte di lavoro spesseggia la dicitura “possibilità di scatti di carriera”, pensare che questi non si basino su valutazioni, quali che siano, è sciocco. Il voto numerico è un sistema, mi sembra, abbastanza omogeneo che permette una valutazione dello stato dell’alunno: quale altro sistema per farlo, la valutazione del percorso? Non so quanto cambiare nome al sistema possa renderlo più gradevole. Dietro ai numeri, che siano 4 o 10, c’è un sistema di valutazione più esteso: sufficiente implica che lo studente domina la materia abbastanza per capirla, discreto e buono sono uno sforzo in più, e distinto e ottimo (giudizio quest’ultimo che dovrebbe essere usato con parsimonia) dimostrano un dominio quasi completo delle cose insegnate, una predisposizione all’approfondimento. Non credo il problema siano i voti numerici, credo lo sia il loro valore che si comprende assai bene guardando gli esiti dell’esame di stato, il quale è un colabrodo: un esame a cui è ammesso il 93,6% degli studenti e superato dal 99,8% non valuta e non è un esame, è un “liberi tutti”. Anche se riguarda gli esami di terza media, il fatto che Molise e Umbria registrino il 100% dei promossi è piuttosto grave (dati del MIUR 2022/2023). Un po’ di competizione aiuta i ragazzi a crescere, quando vogliamo che lo facciano? A vent’anni, quando ormai dovrebbero essere giovani studenti universitari, capaci di uno studio autonomo e non preoccupati a colmare lacune ereditate dalla scuola superiore perché i loro insegnanti erano troppo impegnati a salvaguardare la loro salute mentale? È infantile credere che la scuola senza voti punti allo sviluppo delle abilità del singolo proprio perché senza voti, persino la scuola di oggi, quella con i voti, ha quello scopo. Abbiamo smesso di credere che la cultura, che l’impegno, che lo studio abbiano una capacità formativa in sé, che possano essere veicolo di quei valori, inflazionati o meno, che le chiediamo oggi di inculcare; rispetto, civismo, legalità, pluralismo. Non credo che il problema principale della scuola superiore italiana sia il sistema di valutazione, credo invece, per come anche l’ho vissuta, che il grande non detto sia la qualità dell’istruzione, che riguarda insegnanti, libri e genitori: e non è una buona qualità.



Filippo Bertoldi

Università Ca’ Foscari di Venezia