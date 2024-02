Idee per l'Italia

Nella newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa, c'è uno spazio di dialogo e confronto con i nostri lettori iscritti all'università. Qui si raccolgono idee sul mondo che cambia, sul mondo del lavoro e della politica

Ne La Situa, la newsletter del direttore Claudio Cerasa (vi potete iscrivere qui), c'è uno spazio dedicato agli studenti universitari. Uno spazio di dialogo, di confronto, di dibattito, di visioni sul futuro. Abbiamo chiesto loro se avevano qualcosa da voler condividere sul mondo che cambia, sul mondo che gli circonda, sul mondo del lavoro e sul mondo politico.

Se avete qualcosa da dire o altri spunti di riflessione scrivete a [email protected]., massimo 2.000 battute, i migliori testi verranno pubblicati.

Caro Foglio, è davvero creepy una società che censura le parole al punto tale da fiaccarne i pensieri. Mi sono accorto che non solo alcune parole non si possono più usare, ma che stiamo diventando addirittura incapaci di ragionare con le "parole sbagliate". Può esserci libertà partendo dalla censura?L’operazione di esecrazione è così profonda che pare analoga a ciò che accade per la bestemmia: che non solo, giustamente, non diciamo, ma che ci fa sentire in colpa anche solo ascoltarla da altri. Ma la parola è ragione non religione.



Stiamo però entrando in una spirale che si avvicina più alla religione che alla libertà; certo una religione moderna, ma con le vecchie liturgie, dove il peccato è anche nel pensiero. Questa situazione di asfissia è una “deminutio” per l’uomo, ridotto ormai all’afasia, dalla quale possiamo uscire solo con la lettura di vecchi libri e la visione di antiche tragedie, perché se è vero che la madre dell’omologazione ha sempre nuove parole da censurare, è anche vero che con le vecchie libertà superiamo le nuove censure.



Giuseppe Schiacciaserpe

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Roma