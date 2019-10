La difesa di Gozi: “I nazionalisti attaccano la mia idea di politica transnazionale”

Francia: Gozi, mia idea di politica transnazionale oggetto di vili attacchi

- “Da quando incarno questa idea di politica transnazionale in Europa sono oggetto di vili attacchi da parte di nazionalisti di tutti i fronti, in Francia e in Italia”. È quanto affermato in un’intervista rilasciata al quotidiano francese “Le Parisien” da Sandro Gozi, già sottosegretario agli Affari europei nei governi di Matteo Renzi (2014-2016) e Paolo Gentiloni (2016-2018), che ha dato le dimissioni da consigliere politico del primo ministro Edouard Philippe in seguito alle rivelazioni su una sua collaborazione con il governo di Malta. “Conduco, in parallelo al mio impegno politico, un’attività da consulente, essendo stato diplomatico, funzionario europeo, ricercatore all’università”, spiega Gozi, aggiungendo di aver comunicato a Malta la fine della sua collaborazione dopo le ultime elezioni europee di maggio, dove era candidato in 22ima posizione nella lista Renew. L’ex sottosegretario dovrebbe entrare nel Parlamento europeo dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue. “Mi prendo le mie responsabilità, nell’interesse dell’immagine del primo ministro e della maggioranza presidenziale, per proteggere Edouard Philippe”, ha affermato Gozi, parlando di una “strumentazione politica permanente”.