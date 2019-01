Perché gli investitori internazionali sono interessati al nostro debito pubblico

Asta debito pubblico attira offerte record da parte degli investitori

New York, 16 gen 08:36 - (Agenzia Nova) - Un'asta di 10 miliardi di euro di debito pubblico dello Stato italiano ha attirato un record di offerte da parte degli investitori internazionali, suggerendo una diversa attitudine dei mercati nei confronti di una tra le più indebitate economie dell'eurozona, dopo l'accordo raggiunto da Roma e Bruxelles in merito alla legge di bilancio per il 2019. La domanda per i titoli in scadenza a marzo 2035 ha superato i 35,5 miliardi di euro. Roma intende emettere debito per circa 250 miliardi di euro nel corso del 2019. Secondo l'opinionista di "Bloomberg" Robert Burgess, l'asta del debito italiano dimostra che nel mondo non c'è sufficiente emissione di debito sovrano a fronte dell'enorme liquidità circolante, e questo nonostante lo stock mondiale del debito abbia raggiunto l'incredibile cifra di 244mila miliardi di dollari, una cifra pari a tre volte il prodotto interno lordo mondiale.

Nuovo record negativo, il debito pubblico aumenta a 2.345 miliardi di euro

Madrid, 16 gen 08:36 - (Agenzia Nova) - Nuovo record negativo per l'Italia. Lo scorso novembre, il debito pubblico del Belpaese è aumentato di 10,2 miliardi rispetto ad ottobre, raggiungendo il picco di 2.345,3 miliardi di euro. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", riportando gli ultimi dati diffusi dalla Banca d'Italia, nella relazione "Finanze pubbliche, prestiti e debito". © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per Salvini, la Bce attacca le banche italiane

Berlino, 16 gen 08:36 - (Agenzia Nova) - Con la sua richiesta alle banche italiane di accelerare la riduzione dei crediti deteriorati, la Banca centrale europea (Bce) “sta attaccando il sistema bancario dell'Italia. È quanto affermato dal vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella giornata di ieri 15 gennaio. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco “Handelsblatt”, per Salvini la richiesta della Bce “può creare all'Italia un danno di 15 miliardi di euro”. Secondo il leader della Lega, l'iniziativa dell'Eurotower dimostra che “l'Unione bancaria crea instabilità” ed è pertanto “necessaria maggiore trasparenza per dissipare ogni sospetto che la Bce sia mossa da motivazioni politiche”.

Ue-Italia: le “sorprese” trovate a Roma dal commissario europeo Avramopoulos

Parigi, 16 gen 08:36 - (Agenzia Nova) - Nel corso della sua visita a Roma, avvenuta il 14 gennaio scorso, il commissario europeo per le Migrazioni. gli Affari interni e la Cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, ha avuto una serie di “sorprese” . Ad attendere il membro della Commissione europea, spiega il settimanale francese “Le Point”, vi era il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che si è mostrato particolarmente amichevole e accogliente. Avramopoulos ha, inoltre, avuto l’opportunità di poter finalmente parlare con il titolare del Viminale e con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nello stesso momento. “Le Point”ricorda le posizioni discordanti assunte da entrambi i leader nei giorni scorsi sulla questione migratoria. Approfittando della presenza di Avramopoulos, il governo italiano ha ricordato che la Germania non ha ancora ricollocato i 16 richiedenti asilo. Il cancelliere Angela Merkel si era impegnato a far firmare agli altri paesi dell'Ue degli accordi bilaterali che però non sono mai arrivati. Avramopoulos ha inoltre fatto il punto sui ricollocamenti dei migranti arrivati in Italia la scorsa estate. Su 220 persone recensite, solamente 120 sono state ricollocate.

Mediawan acquista la casa di produzione cinematografica Palomar

Parigi, 16 gen 08:36 - (Agenzia Nova) - Il gruppo francese Mediawan, specializzato nel settore dell’audiovisivo, realizza la sua prima acquisizione all’estero acquistando la casa di produzione cinematografica italiana Palomar. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, ricordando che Palomar è conosciuta soprattutto per aver prodotto la serie televisiva del commissario Montalbano, personaggio nato dai romanzi dello scrittore siciliano Andrea Camilleri. Il costo dell’operazione non è stato annunciato ma, secondo le informazioni raccolte da “Les Echos”, Palomar avrebbe un valore di circa 50 milioni di euro. Mediawan, di proprietà di Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton e Matthieu Pigasse, acquisirà il 72 per cento del capitale di Palomar.

Ancelotti critica “l'inerzia contro il razzismo” negli stadi

Berlino, 16 gen 08:36 - (Agenzia Nova) - Mentre si moltiplicano gli episodi di razzismo negli stadi italiani, l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha duramente criticato quella che ritiene “l'inerzia” nella risposta al fenomeno. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco “Bild”, Ancelotti ha affermato: “Ho avuto la fortuna di aver lavorato all'estero per nove anni e questa realtà è stata sconfitta, in particolare in Inghilterra”. L'Italia ha, invece, “fallito” nella prevenzione e repressione del razzismo negli stadi, secondo l'allenatore del Napoli. A tal riguardo, Ancelotti ha evidenziato: “Sfortunatamente, gli ignoranti e i maleducati, che avrebbero bisogno di un corso di educazione civica e di rispetto, continuano ad andare allo stadio”.

Russia-Italia: ministro Finanze Sulianov, pronti a discutere questione regolamenti con l'Iran in sanzioni statunitensi

Mosca, 16 gen 08:36 - (Agenzia Nova) - La Russia è pronta a discutere con l'Italia la questione dei regolamenti delle transazioni con l'Iran nel contesto delle sanzioni adottate dagli Usa. Lo ha dichiarato Anton Siluanov, vicepremier e ministro delle Finanze della Russia in un'intervista all’agenzia di stampa russa “Interfax”, rilasciata a margine del Forum Gaidar. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria,ha incontrato ieri, 15 gennaio, a Mosca Siluanov e il governatore della Banca di Russia, Elvira Nabiullina. Durante il proprio intervento al Forum Gaidar, il primo ministro russo Dmitrij Medvedev, ha sollevato l’argomento delle relazioni economiche con l’iran nel contesto delle sanzioni statunitensi. "La Russia e l'Ue hanno discusso su come proteggere i loro rapporti economici con l'Iran da sanzioni unilaterali. Ricordo che questa necessità è nata perché abbiamo dato uguale valutazione al ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma nucleare iraniano e alle conseguenze economiche ad esso associate", ha affermato Medvedev. In precedenza, l’ufficio stampa del ministero delle Finanze russo ha riferito che durante il loro incontro, Siluanov e Tria avevano in programma di scambiare opinioni sulle politiche di bilancio di Russia e Italia, sulla de-dollarizzazione, sull'interazione dei dipartimenti finanziari dei due paesi, così come sulla cooperazione bilaterale attraverso il Fondo di investimento diretto russo.

Audax Renovables chiude il primo accordo per l'acquisto di energia solare in Italia

Madrid, 16 gen 08:36 - (Agenzia Nova) - Audax Renovables ha concluso un accordo con Bas Fv Italia per l'acquisto e la vendita a lungo termine di energia elettrica prodotta da due impianti solari fotovoltaici da 10 megawatt ciascuno. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", aggiungendo che l'intesa siglata avrà una durata di 10 anni. La Bas Fv Italia, gestita dal fondo di investimento Ngc Partners, specializzato nello sviluppo e nella costruzione di risorse rinnovabili in Europa e America, sta completando lo sviluppo di questi due progetti in Italia meridionale e prevede di debuttare sul mercato alla fine del 2019. Secondo quanto si apprende, le parti avrebbero concordato il prezzo di acquisto dell'energia, la durata e le relative garanzie, lasciando in sospeso il resto dei termini dell'accordo, in attesa del via libera ai permessi amministrativi e ambientali necessari.

