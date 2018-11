In Kenya è stata rapita una giovane volontaria italiana

Volontaria italiana sequestrata in Kenya da uomini armati

Londra, 21 nov 08:35 - (Agenzia Nova) - La polizia del Kenya ha comunicato che nelle prime ore di stamattina mercoledì 21 novembre degli uomini armati non ancora identificati hanno sequestrato una volontaria italiana nella regione costiera di Kilifi durante un attacco nel quale sono rimaste ferite cinque persone: lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian", sottolineando che è la prima volta da diversi anni che nel paese est-africano viene sequestrato un cittadino straniero; il nome della donna non è stato reso noto, al momento si sa solo che si tratta di una 23enne italiana che lavora per conto della ONG Africa Milele Onlus.

Continua a leggere su The Guardian

La Commissione europea si appresta ad aprire procedura di infrazione contro manovra finanziaria

New York, 21 nov 08:35 - (Agenzia Nova) - La Commissione europea si appresta mercoledì ad aprire una possibile procedura di infrazione contro l'Italia che, nonostante le lettere di avvertimento, non è intenzionata a modificare la sua legge di bilancio per il 2019. La decisione è sostenuta dai governi della zona euro preoccupati che i piani di spesa di Roma possano innescare una nuova crisi del debito. La Commissione Ue contesta all'Italia la violazione dei regolamenti europei che prevedono una progressiva riduzione del rapporto deficit-pil sino a condurre il debito pubblico entro la soglia del 60 per cento del Pil. L'Italia, da parte sua, afferma siano necessarie misure espansive per far fronte a un rallentamento economico che interessa tutta l'Europa, e la Penisola in particolare.



Continua a leggere su New York Times

La coalizione di governo dominata dalla Lega di Salvini

Mosca, 21 nov 08:35 - (Agenzia Nova) - Il leader della Lega, Matteo Salvini, sembra ormai dominare la coalizione di governo formata da suo partito e dal Movimento 5 Stelle guidato dal vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio. È quanto afferma Bfm-Tv, spiegando che i pentastellati sono stati costretti a rinunciare a una serie di promesse fatte durante la campagna elettorale. Tra queste, c’è il reddito di cittadinanza, che non è più universale come era stato inizialmente annunciato ma è diventato sussidio. Di Maio ha dovuto accettare anche un ampio condono, dopo aver reso la lotta contro la frode fiscale e la corruzione uno dei sui principali cavalli di battaglia.



Continua a leggere su Bfm

Tim: il nuovo ad dovrà affrontare vecchie sfide

Madrid, 21 nov 08:35 - (Agenzia Nova) - Telecom Italia ha un nuovo capo ma le stesse ingombranti sfide da affrontare. Lo scrive oggi il quotidiano economico “Cinco Dias”, ricordando che la società di telecomunicazioni italiana ha nominato, la scorsa domenica, Luigi Gubitosi come amministratore delegato, in sostituzione dello sfiduciato Amos Genish. Il nuovo numero uno, sottolinea il foglio spagnolo, avrà il difficile compito di gestire le divisioni interne del gruppo, retto dal fondo Elliott e dal governo italiano, con l'aspra opposizione di Vivendi, che ha il 24 per cento delle azioni. Gubitosi è stato il più feroce avversario del suo predecessore e, secondo i ben informati, sostiene l'ambizioso piano di Elliott che prevede la scissione della società NetCo; un’opzione questa che piace anche all’esecutivo gialloverde ma non al socio francese che farà di tutto per non perdere la sua porzione di controllo.

Continua a leggere su Cinco dias

Alitalia accetta offerta di acquisto vincolante delle Ferrovie dello Stato

New York, 21 nov 08:35 - (Agenzia Nova) - I commissari statali che gestiscono la compagnia aerea Alitalia hanno accettato un'offerta vincolante di acquisto per l'ex compagnia di bandiera da parte della compagnia ferroviaria statale Ferrovie dello Stato (Fs). Alitalia è stata posta sotto amministrazione speciale l'anno scorso, dopo che i lavoratori hanno respinto il piano di rilancio studiato da Etihad Airways, lasciando il governo ancora una volta alla ricerca di un acquirente per salvare la società. I commissari la scorsa settimana avevano inviato al comitato di sorveglianza del ministero dello Sviluppo economico la relazione conclusiva stilata al termine dell’esame delle proposte arrivate dai potenziali acquirenti. Nella serata di ieri è poi arrivata la conferma con la lettera nella quale si comunica alle Fs che l’offerta “è stata positivamente valutata dai commissari sentito il ministero vigilante”.



Continua a leggere su New York Times

Starbucks annuncia il suo progetto di espansione in tutta la Penisola

Parigi, 21 nov 08:35 - (Agenzia Nova) - La catena di caffè statunitense Starbucks ha annunciato ieri l’apertura di tre nuovi punti vendita a Milano prima della fine dell’anno, insieme a un progetto che prevede la creazione di circa 15 nuove caffetterie all’anno nelle principali città italiane. Lo riferisce “Le Figaro”, ricordando che il marchio ha aperto la sua prima caffetteria in Italia proprio a Milano. Starbucks ha precisato che per i prossimi tre punti vendita sono state assunte 100 persone. Il gruppo, che ha una cifra d’affari da 22,4 miliardi d dollari possiede 29mila caffè in tutto il mondo, nonostante un rallentamento negli Stati Uniti che quest’anno ha portato alla chiusura di 150 punti vendita.

Continua a leggere su Figaro