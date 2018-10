Il "conflitto perfetto" con la Francia sui migranti scaricati al Claviere

Italia, la coalizione di governo approva la bozza di Bilancio prima dello scadere dei termini fissati dall'Ue

- La coalizione populista in Italia ha varato il suo progetto di Bilancio che per l'anno prossimo prevede un abbassamento dell'età pensionabile e propone un condono delle tasse non pagate: così il quotidiano economico britannico "The Financial Times" in apertura della sua prima pagina in edicola oggi martedì 16 ottobre presenta la Legge di stabilità per il 2019 approvata ieri a Roma. Il giornale della City di Londra riporta che dopo la riunione del Consiglio dei ministri il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha dichiarato che la bozza di legge sarebbe stata inviata alla Commissione europea prima dello scadere del termine fissato alla mezzanotte di ieri. Il "Financial Times" commenta la notizia scrivendo che questo è il primo passo ufficiale in vista di trattative potenzialmente tempestose con Bruxelles sui costosi impegni di spesa pubblica promessi dal governo italian costituito dall'anti-sistema Movimento 5 stelle e dalla Lega di estrema destra.