L’altra lezione francese a Salvini

I due immigrati trasportati illecitamente in Italia da agenti della Gendarmerie francese, come i charter minacciati dal ministro dell’Interno tedesco, fanno gridare ai governanti sovranisti contro la volontà altrui di trasformare il nostro paese in una discarica di immigrati clandestini. I mezzucci adottati da grandi paesi, magari per strizzare l’occhio ai sovranisti interni (che sono poi alleati dei nostri) sono insopportabili. Criticarli è giusto e dovrebbero farlo tutti. Chi però, paradossalmente, ha meno diritto di farlo è proprio Matteo Salvini,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.