Come vincere la gara per culturisti anziani Mister Tunisi

Come culturista molto anziano sono sempre alla ricerca di pomate per sviluppare la muscolatura. Anche olio. Nel 1950 alcune officine farmaceutiche di Varanasi misero a punto una specie di melassa prodigiosa. Purtroppo gli effetti collaterali indussero le autorità sanitarie a non concedere il brevetto. L’officina fu demolita e i titolari fucilati. Al mondo esistono ancora pochi tubetti di quella melassa, ieri ne ho comprato uno. Spalmato alla sera. Il giorno dopo avevo una gara: il Mister Tunisi 2023 (over 65) valido per il campionato d’Africa. Chi vince ha il diritto di partecipare a Mister Olimpio over 65. Bene, ho vinto! Si sono spaventati di quanto ero grosso. Qualcuno ha intuito: “E’ in possesso della melassa”. Ho pianto tutta la notte in albergo con il trofeo di Mister Tunisi nel letto. E’ una gara tra le più prestigiose del circuito per noi culturisti anziani. Come il Mister Milano, che si svolge ogni anno sotto la stazione di Lambrate nell’ex mensa ferrovieri, uno spazio adibito a sala convention, con posti per 9.000 persone.