Il barista cinese che scalzava gli autoctoni

Ieri ho fatto una discussione al bar che non si era mai vista. Un deficiente sosteneva che Maurizio Landini da giovane quando lavorava in un’officina meccanica faceva il ruffiano del padrone. Io: “Vergognati! Ritira subito questa diffamazione, o se preferisci, illazione”. Io: “Direi illazione”. Alla fine si è scusato! E’ intervenuto il barista cinese che fa: “State tranquilli, tanto voi autoctoni tra poco sarete tagliati fuori. La disputa sarà fra noi e gli arabi per chi comanderà”. Subito mi sono schierato con gli arabi. Lui mi ha gentilmente chiesto di uscire e non tornare più. Domani vado ancora per scusarmi. Ma non penso. Vado nell’unico bar condotto da donna anziana che poi è la suocera della mia compagna. Almeno così dice lei. Per me può dire quello che vuole. Dal Piemonte si stanno organizzando per prendere il potere, la Digos lo sa. Sono italiani delusi dalle Sardine.