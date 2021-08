Presidi slow food e pannelli solari: così i talebani diventano presentabili

Il governo dei talebani si sta distinguendo per iniziative lodevoli. Non guardiamo questo nuovo esecutivo con pregiudizio. Valutiamo le iniziative prese. I talebani hanno convinto Xi Jinping a ridurre a zero le emissioni di CO2 (entro fine mese). Nessuno era riuscito ad avere la firma della Cina in nessun protocollo. Alle richieste occidentali rispondevano: “Voi è duecento anni che inquinate, adesso tocca a noi. Siamo stufi di lavare a mano le tende nello Yangtze.”. Vogliamo comprare dalla Suning lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, condizionatori (vedi catalogo “Suning” sul sito del Foglio). Solo per questo i talebani dovrebbero avere il premio che l’Onu ha istituito ieri. Questa affermazione, grazie ai talebani, non viene più fatta. I cinesi si impegnano a fare tutto a base di pannelli solari installati direttamente da Mario Tozzi che parte oggi per Nanchino senza visto della Farnesina, per cui alla frontiera con il Nepal rischia l’arresto. Ma poteva benissimo declinare l’invito “a nozze” ed evitare di vantarsi.

