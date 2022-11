Sono debosciato: è indice di maturità e senso civico

Mi piace essere chiamato così. Anche sul tram

Ero sul tram a Milano. Dico a una donna di anni 78: “Noi debosciati siamo stufi di essere chiamati così”. Lei: “Ma no! Non dica così! E’ un termine molto bello e romantico”. Io: “Dice?”. Lei: “Ma certo ragazzo mio, la debosciatura in questi anni è indice di maturità e senso civico”. Io: “Allora dice di andare avanti a prendermi del debosciato?”. Lei: “Sì! Al cento per cento”.



Da quel giorno, come debosciato, sono molto contento di esserlo. Mi piace essere chiamato così. Anche sul tram: “Tu debosciato fammi sedere…”. La solita donna anziana che il sindaco difende. Non si è mai capito il motivo. Non mi sembra donna anziana comunista.