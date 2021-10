La Moretti alla Festa dei fidanzamenti

Prologo: con uno strappo istituzionale senza precedenti, Alessandra Moretti viene eletta presidente della Repubblica. Anche se per legge il capo dello stato deve avere compiuto 50 anni. Ovviamente la Moretti ne ha meno. Ma è stata una condizione non trattabile del Pnrr, Bruxelles è stato chiara: “Vi diamo i 400 miliardi solo se la Moretti sale al Quirinale”. E così la gara tra Palazzo Chigi e Quirinale per vedere quale sarà la prima donna a stabilirsi o di qui o di là, la vince il Quirinale. Nella prossima legislatura sarà infatti Pina Picerno a diventare primo ministro/a. Dispiace per Lilli Gruber che è stata la seconda più votata per la corsa al Quirinale. In Germania vorrebbero la Gruber cancelliera.

Alessandra Moretti è definita una delle più belle donne d’Italia. E quindi del mondo. Vedendola solo in televisione, molti uomini hanno perso la testa per lei. Giustamente. Uno sono io. Con rispetto parlando. Spero la mia fidanzata lo venga a sapere. Capirà che non la amo. Le voglio bene e basta. Sono innamorato di un’altra: Monica di Ragusa.

Ma torniamo all’onorevole Alessandra Moretti (detta Love). In un recente sondaggio della prof. Ghisleri (bellissima donna) la Moretti è prima tra i sogni degli italiani maschi tra i 21 e i 65 anni (compiuti oggi) sia vaccinati che non, sia dipendenti in pensione (come me) della Bracco farmaceutici di Milano Lambrate. Miglior ditta italiana.

