Monica, ti lascio per Elisabetta. Anzi no

In realtà è meglio stare soli. Tra amici di una certa età seduti in panchina ci si capisce

Vorrei lasciare la mia fidanzata per Elisabetta. Non ho il coraggio di dirle questo: Monica non ti amo più, penso di amare Elisabetta. Quindi non vediamoci più. Infatti quando vedo te non provo niente. Quando vedo Elisabetta, uguale. A questo punto vi saluto tutte e due.

Voglio rimanere da solo e stare seduto sulle panchine con il mio amico. Parliamo di: uomini soli e felici, a chi dare i nostri soldi ecc. Come uomini siamo molto anziani e stiamo bene così.