Vogliamo l'ordine professionale dei buttafuori

Come legge direi di fare questa: tutte le prefetture devono avere un elenco (albo professionale) di chi esercita il lavoro di buttafuori. Sono tutti dei “marcantoni” e in caso di ordine pubblico potrebbero venire impiegati. Certo, a supporto dei reparti mobili dei Carabinieri, dei reparti celere della Polizia esiste anche di un battaglione della Guardia di Finanza. Per tali evenienze la qualifica sarebbe di ausiliario di pubblica sicurezza. Certo che vedere 5-6 plotoni di buttafuori da discoteca che caricano indurrebbe chiunque a non impattare. I manifestanti si disperdono, appena vedono tale potenza arrivare.