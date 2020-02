Cara Paola Perego, devo dirti di persona che ti amo

Gentile Paola Perego, scusa se in questi 15 anni non ti ho più scritto, pur essendo sempre di te innamorato. Ti vedo sempre nel programma serale su Rai1. Sei bravissima. La puntata che mi è piaciuta di più è stata quella con Sabrina Salerno. Oggi sono stato licenziato dalla ditta dove lavoravo. Spero che mi assumano nel cantiere della Tav come operaio generico che fa andare la Talpa. Paola, amore, potremmo vederci oggi dietro il negozio di dischi abbandonato in via Duca d’Aosta a Milano? Devo dirti di persona che ti amo. Tuo Maurizio.