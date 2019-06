Lettera d'amore a Jennifer Aniston

Gentile Jennifer Aniston. Voglio scriverti anche oggi come sempre. Ho letto la tua intervista molto bella. Non ho mai letto un’intervista così bella. Sai che ti amo dai tempi di Friends. Ieri ho comprato tutte le cassette della serie per 21 mila euro. Non è vero amore, non ho neanche i soldi per comprarmi le sardine a 0,99 euro. Sei una donna molto bella. Ieri ho visto un film nel quale era reato limonare con uno schiavo. Ai tempi in cui era in vigore tale schiavitù. Per me non è giusto. Amore ti devo salutare, devo mandare il fax al Foglio con questa lettera che tu leggerai adesso.