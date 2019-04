Il canile più bello al mondo

Il canile municipale di Milano (detto il Bello) è la struttura più moderna al mondo per questa attività. Su un’estensione di 150 ettari può ospitare 30 mila cuccette di varie dimensioni.

Attualmente ne sono occupate solo il 5 per cento. E c’è un consigliere di minoranza in Comune che ha chiesto: “Era il caso di fare un canile più grosso di quello di Las Vegas, che è già stato per anni il più grande al mondo?”.

Risposta: “Sì”.

Il canile di Milano dà lavoro tra dipendenti diretti e indotto a 100 mila persone.

E’ l’unico canile al mondo quotato in Borsa, sia a Tokio che a Londra. Le azioni hanno avuto un valore massimo di 400 dollari nel 1980. Oggi valgono 0,0005 euro. Anche il miliardo di obbligazioni emesse dal canile sono in giro per il mondo. Valgono la metà (se le vendi prima).