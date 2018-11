Sono le spedizioni a far male all'Artide

Su Sky ho visto lo speciale dell’Artide. In pratica, ci sono 210 spedizioni di scienziati di 180 nazioni. Tutti lì a dire che il Polo Nord è sempre meno freddo. Cominciate a levare le tende e tornare a casa. Già il fatto che c’è meno gente fa bene al Polo Nord.

Poi in questo periodo un quotidiano locale sta mettendo vecchie pagine di cronaca. Alluvioni, trombe d’aria eccetera c’erano anche negli anni Cinquanta. Anche perché tranne un esquimese che contava i pesci martello che tirava su, non c’erano altri che misuravano la zampa dello Yeti, che comunque adesso ha 79 anni. E sta sempre in casa.

Sai anche noi figuranti che ci vestiamo da Big Foot andiamo in pensione.

Gentile Jennifer Aniston, vi amo da sempre. Fine.

Anzi no voglio dirvi tutto. Sono un italiano di anni 43. Ero disoccupato, finché il governo nuovo mi ha trovato un nuovo bel posto. Agente provocatore. Vado in giro nella P.A. e offro soldi ai funzionari per corromperli.

Chi li prende, a quel punto mi qualifico. E lo ricatto. Così ribalto i ruoli.

Adesso è lui che deve pagare me per stare zitto.

Ciao amore.

Tuo Maurizio