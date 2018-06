I monarchici vanno a comandare

Noi monarchici vorremmo prendere il potere. Tanti grillini (circa il 41 per cento) è di simpatie monarchiche. Anche dopo avere visto il bel matrimonio del principe inglese, in Forza Italia il 75 per cento degli elettori è favorevole al re. La Lega ha una componente monarchica da me comandata. Salvini vuole buttarci fuori, ma siccome abbiamo diversi sindaci che simpatizzano per noi, non può. I Ds hanno lo zero per cento di monarchici. FdI siamo al 95 per cento di elettori che potrebbero appoggiare un referendum per la monarchia. Il re chi dovrebbe essere? Penso quello di Spagna (che sarebbe sovrano di due paesi che insieme battono il pil della Germania, che a quel punto potrebbe chiedere se il re del Belgio fa anche per loro. Allora tutta l’Europa deve essere monarchica, solo così possiamo stare sul commercio mondiale. I re devono essere parenti tra loro.