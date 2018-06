L'olio extra vergine di oliva non fa dimagrire

Giacomo Astrua

Agonista di professione. Ho vissuto e vivo lo studio, lo sport e il lavoro come un agonista. Nato a Torino. Quarto di cinque figli. Sposato da un anno. Padre. Mi sono dedicato per tre anni alle malattie metaboliche per poi abbracciare del tutto la mia passione per lo sport lavorando come dietista sportivo per atleti olimpici, calciatori di massimo livello e per la FIAT Torino Auxilium.

In Cibo Veritas nasce per questa passione, questo agonismo per il mondo della nutrizione e per il cibo!

Buona mangiata a tutti.