Dimagrire con il bombolone? Ovviamente no

Proseguiamo con la classifica dei migliori Cibi per non dimagrire. Oggi vi parlo di uno dei più bei ricordi della mia infanzia: il BOMBOLONE.

Si tratta del krapfen, dolce tipico dell’Austria, che in Italia si è infiltrato sotto il nome di Bomba o Bombolone. Beh, noi Italiani siamo molto più concreti ed esplicativi e con il solo nome riusciamo a descrivere sia l’aspetto che il gusto di questo dolce. Lo conoscete tutti, parliamo di una soffice palla da baseball marroncina ripiena di crema pasticcera, diplomatica o al cioccolato nutelloso (che ci sia della marmellata non lo voglio neppure immaginare!).

Nello specifico il bombolone è formato da un impasto di farina, uova, burro e zucchero, fritto e farcito. Goduria. Ah, è anche spolverato di zucchero a velo.

Parliamo di cose serie. Il bombolone è ipercalorico. Abbiamo un prodotto ricco sia di zuccheri che di grassi. Possiamo stimare che in un bombolone di circa 100 g (e ci arriva tranquillamente a questo peso) ci siano 20-25 g di grassi e 35-40 g di carboidrati, di cui almeno la metà sono zuccheri semplici. Per un totale di almeno 350 Kcal. Una vera bomba!

Tua nonna quando le proponi la ciambella al posto del bombolone

Ma ciò che a mio avviso lo rende ancora di più un cibo per non dimagrire è come e quando lo mangiamo. Stiamo parlando di un dolce che ipoteticamente potremmo consumare ogni tanto in occasione di una cena/pranzo di compleanno, con amici o al ristorante, ma non è questo l’uso che ne facciamo. Infatti lo mangiamo al bar, come colazione o merenda, e tutto ciò con implacabile quotidianità. E’ un normalissimo alimento da consumare come spezzafame! E qui mi collego alla mia infanzia, a quei pomeriggi trascorsi in spiaggia a Noli (Liguria) in cui impazzivo dalla gioia quando a merenda mia mamma e mio papà compravano i bomboloni per me e i miei fratelli! E poi tutti di corsa in acqua perché se ti immergi prima di cinque minuti dall’ultimo boccone non ti viene la congestione, ci sono studi scientifici proprio importanti che lo confermano!

Perché sgranocchiarsi una mela se puoi divorare un soffice e cremoso bombolone che ti riempie la bocca da non riusfsciref pfiù a ppfarlaee?!

Buona mangiata a tutti.