Gaspard Ulliel sul red carpet alla 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "L'Annee Derniere a Marienbad"

Gaspard Ulliel sul red carpet alla 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "L'Annee Derniere a Marienbad"

Calma Jodorowsky sul red carpet alla 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "L'Annee Derniere a Marienbad"

Calma Jodorowsky sul red carpet alla 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "L'Annee Derniere a Marienbad"

Anna Mouglalis sul red carpet alla 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "L'Annee Derniere a Marienbad"

Anna Mouglalis sul red carpet alla 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "L'Annee Derniere a Marienbad"

Cesare Cunaccia sul red carpet alla 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "L'Annee Derniere a Marienbad"

Cesare Cunaccia sul red carpet alla 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "L'Annee Derniere a Marienbad"

Valeria Golino sul red carpet 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "The Summer House (Les Estivants)"

Valeria Golino sul red carpet 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "The Summer House (Les Estivants)"

Isak Bakli sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Isak Bakli sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Thorbjørn Harr sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Thorbjørn Harr sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Asne Seierstad sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Asne Seierstad sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Nico Formicola e sua moglie sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Nico Formicola e sua moglie sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Giulia Elettra Gorietti sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Giulia Elettra Gorietti sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Araya Hargate sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Araya Hargate sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Tezeta Abraham sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"

Tezeta Abraham sul red carpet per la 75ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per il film "22 July"