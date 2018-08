A Venezia è tutto pronto per la Mostra del cinema

Inizia domani, il 29 agosto 2018, la 75esima edizione della Mostra internazionale di Arte cinematografica di Venezia organizzata dalla Biennale. Da Lady Gaga a Ryan Gosling, dall'ex presidente dell'Uruguay Pepe Mujica a Emma Stone, tante le star che al Lido accompagneranno i loro film al festival. Aprirà la kermesse cinematografica più prestigiosa d’Italia il film “First Man” di Damien Chazelle, il regista di La La Land, con Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong, il primo uomo sulla luna.

A Venezia segnali di rinsavimento dopo il #MeToo I film della Mostra del cinema e le buone idee del direttore Alberto Barbera

Sono in 18 e, almeno sulla carta, tutti forti i film in concorso che sfideranno le tre opere italiane in questa edizione della Mostra. E se l'Italia mette in campo un remake d'autore, Suspiria di Luca Guadagnino, Capri Revolution, omaggio all'isola, tra storia e mito, firmato da Martone e Che fare quando il mondo è in fiamme, documentario sul sempreverde razzismo americano, il resto del mondo, da parte sua, spazia tra tutti i generi, dalla fantascienza al thriller, dalla commedia al dramma.