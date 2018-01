Salgono sui muretti, su centraline elettriche, su bidoni dell’immondizia. Si tolgono il velo e lo appendono a un ramo. E’ la protesta delle donne in Iran contro le regole di abbigliamento imposte dalla polizia religiosa. La prima a farlo, Vida Mohaved, ha 31 anni e una bambina di 19 mesi. Arrestata il 27 dicembre e diventata famosa come “ragazza di via Enghelab”, è stata rilasciata soltanto domenica scorsa. Quando è uscita dal carcere ha perso il lavoro. Nel frattempo altre donne - poche ma coraggiose - hanno deciso di seguire il suo esempio. Una di loro è stata arrestata ieri. Esempi rari come la neve che sabato scorso è scesa su Teheran e ricopre le strade della città. Le immagini stanno circolando sui social con l’hashtag #دختران_خیابان_انقلاب (Girls_Change of the Revolution).

(Foto Twitter e Instagram)