Ecco perché non c'è più bisogno dell'inquisizione

La più sfacciatamente falsa tra le fake news è la verità che si dà ogni giorno per via istituzionale, ufficiale e poliziesca. Il famoso pensiero unico che, per tramite di neolingua, raddrizza il legno storto dell’umanità. Il liberalismo si evita il disturbo di uno Stato totalitario perché serba in sé ben altra comodità: la società totalitaria. Ce ne stiamo tutti a pensare la stessa cosa, e tutti all’interno dello stesso circuito mentale, come in questo nostro tempo, con un’inquisizione che non ci porta al rogo solo per un motivo: diciamo tutti la stessa cosa.