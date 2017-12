Alfano in cerca di lavoro

Dell’annuncio di Angelino Alfano – è quello di qualche giorno fa – un dettaglio resta appeso. L’attuale ministro degli Esteri, leader di un partito centrista di voti pochi ma dicasteri tanti, dichiara di non volersi più candidare. Nel dirlo, questo concetto, lo rafforza con un proposito – “a marzo mi cercherò un lavoro” – che detto per come è detto, lascia spalancato un romanzo. Tutto un manicomio di cose dove tanti – i suoi coetanei, e quelli un poco più grandi di lui – quella semplice ipotesi di “cercarsi un lavoro”, pure dopo tanti giorni dall’annuncio, vivono col rovello proprio di chi non sa capacitarsene. Va bene vivere l’epoca smart, ma il proponimento di Alfano suona beffardo. Almeno lui potrà cercarselo un lavoro. E trovarlo perfino.