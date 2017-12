Portargliela via, a Trump, una moglie come Melania

Melania Trump vestita di bianco legge le favole di Natale ai bambini del Children’s National Hospital. I bambini malati, ricoverati nella struttura, ascoltano dalla viva voce della first lady d’America le storie intessute di letizia e speranza. E’ una scena di sana propaganda di Stato, non c’è certo contraffazione o blasfemia neppure quando un tipo, travestito da Babbo Natale, piuttosto che scegliere quali regali dare ai bambini, se ne resta imbambolato ad ammirare la bella signora. A conferma del pensiero segreto di mezzo mondo: portargliela via, a Trump, una moglie così. E restituirla all’Eurasia (dove ogni Babbo Natale, signore delle nevi, torna a essere ciò che è – San Nicola – fosse pure sulla slitta del Russiagate).