Amori consenzienti e ricambiati

Macron e Brigitte si sono incontrati quando Emmanuel aveva 15 anni e frequentava, da alunno, la classe dove Brigitte, 39, insegnava. Particolare: Macron sedeva nello stesso banco della figlia di Brigitte, sua futura figliastra (e prima o poi bisognerà beccarli, quei fior fior di linguisti che inventarono termini come figliastra, matrigna, patrigno). Bon. Nell’ottobre 2007, Brigitte, 63 anni, e Macron, 39, si sposarono. Pare felicemente. Oltreoceano, Donald Trump ha 70 anni, lady Melania 46. Si sposarono, se felicemente non saprei dire, ma con relativa e reciproca soddisfazione, su questo non ci piove. Bon. A Roma, un professore liceale cinquantenne amava la sua alunna di 15 anni. Amore consenziente e ricambiato, per testuale ammissione di entrambi. Ah no! Questo no! Crucifige! E abbiamo buttato nel cesso il nostro nuovo De Gasperi, teste di cazzo.