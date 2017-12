Angelino, non puoi andartene così

Angelino Alfano non si ricandida. Ne dà lui stesso annuncio e tutte le ipotesi – cosa mai farà? – sono al vaglio delle cancellerie internazionali. Il ministro di tutti i ministeri, mistero vivente su come sia riuscito a sfangarla sempre, non può ritirarsi come un Cincinnato qualunque. Fosse pure per tornarsene a Girgenti. Giammai potrà restarsene disoccupato, Angelino, impossibile! Non fosse altro perché Donald Trump già lo richiede negli Usa dove anche a fargli fare come il colonnello Custer – il testimonial del Winchester nelle pubbliche piazze, e così sparare – ancora meglio lui saprà fare: sparare minchiate.